Greenfield Airport: करोड़ों रुपए के टेंडर के साथ राजस्थान में यहां शुरू हुआ नए एयरपोर्ट का काम, 88 टावर होंगे शिफ्ट

कोटा के नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर एयर साइड का टेंडर वर्क हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी केसीसी बिल्डकॉन को मिला है। निर्माण कंपनी ने एयर साइड का काम करने के लिए 17 अक्टूबर से शुरू करके अपना सेटअप पूरा कर लिया है। निर्माण कार्य के लिए कंपनी की मशीनरी भी एयरपोर्ट स्थल पर पहुंच गई है। कंपनी की ओर से एयरपोर्ट पर लेवलिंग और अन्य मशीनें भेज दी हैं। एयरपोर्ट पर लेवलिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अस्थायी स्टोर और कंटेनर में कार्यालय भी शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट कार्यस्थल तक डंपरों से माल ले जाने लिए लेवलिंग का काम भी पूरा हो गया है।