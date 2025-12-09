9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

कोटा

Greenfield Airport: करोड़ों रुपए के टेंडर के साथ राजस्थान में यहां शुरू हुआ नए एयरपोर्ट का काम, 88 टावर होंगे शिफ्ट

Rajasthan News: कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में बड़ी प्रगति हुई है। एयर साइड का काम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और 423 करोड़ रुपए के टेंडर के तहत रनवे से लेकर चारदीवारी तक कई महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 09, 2025

Greenfield-Airport

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Kota Greenfield Airport Work Begins: कोटा के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर एयर साइड की निर्माण कंपनी ने एयर साइड पर अपना सेटअप तैयार करने के बाद काम शुरू कर दिया है। इसके तहत समतलीकरण समेत अन्य कार्य शुरू किए गए हैं, वहीं एयरपोर्ट के लिए सिटी साइड के काम की तकनीकी बिड 15 दिसंबर को खोली जाएगी।

कोटा के नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर एयर साइड का टेंडर वर्क हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी केसीसी बिल्डकॉन को मिला है। निर्माण कंपनी ने एयर साइड का काम करने के लिए 17 अक्टूबर से शुरू करके अपना सेटअप पूरा कर लिया है। निर्माण कार्य के लिए कंपनी की मशीनरी भी एयरपोर्ट स्थल पर पहुंच गई है। कंपनी की ओर से एयरपोर्ट पर लेवलिंग और अन्य मशीनें भेज दी हैं। एयरपोर्ट पर लेवलिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अस्थायी स्टोर और कंटेनर में कार्यालय भी शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट कार्यस्थल तक डंपरों से माल ले जाने लिए लेवलिंग का काम भी पूरा हो गया है।

423 करोड़ रुपए का टेंडर

ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर कंपनी टेंडर के तहत उन्हें 3.2 किमी लंबी और 45 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप और 12.5 किमी लंबी और 8 फीट ऊंची चारदीवारी, इलेक्ट्रिफिकेशन, एयरक्राफ्ट एप्रिन, लैंड लेवलिंग और कुछ सड़कें बनाने का काम शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाया जाएगा। रन-वे के लिए ग्रास लगाने का काम भी किया जाएगा। एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ 7.5 मीटर का पेव्ड शोल्डर, सेफ्टी एरिया बनाया जाएगा।

इसके आसपास रनवे पर विशेष लाइट लगाई जाएगी। एयरपोर्ट निर्माण के लिए पहले टेंडर 423 करोड़ रुपए का था। कंपनी ने 283 करोड़ रुपए बिड किए थे। ऐसे में 33 फीसदी कम दर पर कंपनी को काम मिला। इसमें एयर स्ट्रिप, चारदीवारी समेत अन्य काम किए जाएंगे। 17 अक्टूबर से कंपनी ने मशीनरी से लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 7 किमी भीतर अप्रोच सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है।

सिटी साइड की तकनीकी बिड 15 को

कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए सिटी साइड के काम के लिए 15 दिसम्बर को तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर एयर साइड और सिटी साइड का काम एक साथ होने से एयरपोर्ट का काम दोगुनी तेजी से होगा।

88 टावरों को किया जाएगा शिफ्ट

एयरपोर्ट की भूमि पर 88 विद्युत टावर लगे हैं। इसमें से रन-वे की जद में आ रहे एक टावर को अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआइएल) की ओर से इन सभी 88 टावरों के स्थान पर नए टावर लगाकर इन पर हाई कैपेसिटी की लाइन खींची जाएगी। इसके बाद तेजी से इसकी शिफ्टिंग कर दी जाएगी।

कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयर साइड का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा सिटी साइड के कामों की तकनीकी बिड 15 दिसम्बर को खोली जाएगी। सिटी साइड का काम भी फरवरी में शुरू हो जाएगा।

  • परसराम मीणा, निदेशक, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

image

09 Dec 2025 10:59 am

Greenfield Airport: करोड़ों रुपए के टेंडर के साथ राजस्थान में यहां शुरू हुआ नए एयरपोर्ट का काम, 88 टावर होंगे शिफ्ट

कोटा

राजस्थान न्यूज़

