अजमेर से कोटा की राह हुई आसान, स्टेट हाईवे 26-ए तैयार, 30 किमी दूरी व 1 घंटा समय बचेगा

Beawar-Masuda-Goyla State Highway 26-A: अजमेर से वाया ब्यावर होते हुए कोटा सफर अब आसान हो गया है। ब्यावर मसूदा-गोयला हाईवे 26-ए बनकर तैयार हो गया है जिससे ब्यावर से कोटा के बीच 30 किमी की दूरी घटेगी और करीब एक घंटे समय की भी बचत होगी। लसाड़िया के पास और किटाप में बने दो टोल प्लाजा भी इसी सप्ताह शुरू होने वाले हैं। अब कोटा की और आने-जाने वाले सीमेंट, मिनरल और भारी वाहनों को नसीराबाद और केकड़ी होते हुए सफर नहीं करना पड़ेगा।