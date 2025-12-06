6 दिसंबर 2025,

अजमेर

Rajasthan Assistant Professor Exam: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला, अब तय समय पर ही होगी परीक्षा

RPSC Assistant Professor Exam: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा-2025 को 7 दिसंबर को नहीं कराने संबंधी 48 घंटे पुराने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

2 min read


अजमेर

image

Anil Prajapat

Dec 06, 2025

Rajasthan High Court

Rajasthan High Court (Patrika Photo)

अजमेर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा-2025 को 7 दिसंबर को नहीं कराने संबंधी 48 घंटे पुराने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग को 7 दिसंबर से ही परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी। इसके बाद आयोग ने परीक्षा के लिए पंजीकृत 92,600 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश रवि चिरानिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को आरपीएससी की अपील स्वीकार कर ली।

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उच्च न्यायालय की एकलपीठ के तीन दिसम्बर के स्थगन आदेश के विरूद्ध आयोग ने खंडपीठ में 4 दिसम्बर को अपील दायर की। इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। आयोग ने परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने संबंधित तथ्य न्यायालय के समक्ष रखते हुए परीक्षा नियत समय पर कराए जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की। खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए परीक्षा कराए जाने की अनुमति प्रदान की है।

इसके तहत राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र तृतीय) की परीक्षा का आयोजन 7 दिसम्बर को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। विभिन्न ऐच्छिक विषयों की परीक्षा 8 से 20 दिसम्बर तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी ( प्रथम पेपर ) का समय सुबह 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पारी ( द्वितीय पेपर ) का समय दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे तक रहेगा।

RPSC ने एडमिट कार्ड किए अपलोड

एकलपीठ का फैसला रद्द होने के बाद आरपीएससी ने परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं। पहले एडमिट कार्ड 4 दिसंबर को अपलोड किए जाने थे, लेकिन एकलपीठ की ओर से रोक लगा दिए जाने के बाद आरपीएससी ने रोक दिया था। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक (IAS) आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कैंडिडेट वेबसाइट से एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

Published on:

06 Dec 2025 06:40 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Assistant Professor Exam: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला, अब तय समय पर ही होगी परीक्षा

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

