Rajasthan Assistant Professor Exam: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला, अब तय समय पर ही होगी परीक्षा

अजमेर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा-2025 को 7 दिसंबर को नहीं कराने संबंधी 48 घंटे पुराने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग को 7 दिसंबर से ही परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी। इसके बाद आयोग ने परीक्षा के लिए पंजीकृत 92,600 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश रवि चिरानिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को आरपीएससी की अपील स्वीकार कर ली।