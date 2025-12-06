राजस्थान में अमानवीय घटना: जन्म के चंद मिनट बाद ही मासूम को कचरे के ढेर में फेंक गई मां

मदनगंज-किशनगढ़। राजस्थान में एक अमानवीय घटना सामने आई है। मासूम को मां कचरे के ढेर में छोड़कर चली गई। सर्दी से कांपता हुआ नवजात हॉस्पिटल में जीवन की जंग हार गया। उस मां की कैसी मजबूरी रही या फिर समाज का दबाव कि वो अपने लाल को यूं अपने सीने से अलग कर बिलखता छोड़ गई।