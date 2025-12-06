6 दिसंबर 2025,

शनिवार

अजमेर

राजस्थान में अमानवीय घटना: जन्म के चंद मिनट बाद ही मासूम को कचरे के ढेर में फेंक गई मां

राजस्थान में एक अमानवीय घटना सामने आई है। मासूम को मां कचरे के ढेर में पटक कर चली गई।

Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Dec 06, 2025

baby boy

Photo- Patrika

मदनगंज-किशनगढ़। राजस्थान में एक अमानवीय घटना सामने आई है। मासूम को मां कचरे के ढेर में छोड़कर चली गई। सर्दी से कांपता हुआ नवजात हॉस्पिटल में जीवन की जंग हार गया। उस मां की कैसी मजबूरी रही या फिर समाज का दबाव कि वो अपने लाल को यूं अपने सीने से अलग कर बिलखता छोड़ गई।

मदनगंज थाना पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए उस महिला की तलाश में जुटी हुई है, जिसने अपने चंद मिनट पहले जन्मे शिशु को कचरे में छोड़ दिया।

दरअसल पंडित फतेहलाल नगर क्षेत्र के एक खाली भूखंड में कचरे के ढेर से एक शिशु की रोने की आवाज लोगों ने सुनी। जाकर देखा तो कचरे के ढेर में गुलाबी लुगड़ी में लिपटा एक नवजात था।

सूचना पाकर मदनगंज थाना पु​लिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु को अपने साथ लेकर राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सकों ने तत्काल मासूम को नवजात शिशु ईकाई में भर्ती कर लिया।

बच्चे की हालत खराब होने पर उसे यहां से अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जेएलएन चिकित्सालय में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया।

Updated on:

06 Dec 2025 10:00 am

Published on:

06 Dec 2025 09:52 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में अमानवीय घटना: जन्म के चंद मिनट बाद ही मासूम को कचरे के ढेर में फेंक गई मां

