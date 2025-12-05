5 दिसंबर 2025,

Rajasthan: दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत, रिश्ते में थी समधन, बच्चों की शादी के बाद रणथंभौर गणेशजी मंदिर में प्रसादी कर लौट रहे थे घर

2 Women Died In Accident: एक परिवार की कार टोंक के सहोदरा नदी में गिर गई। वह रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से घर लौट रहे थे। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह बच गए।

Akshita Deora

Dec 05, 2025

मृतक महिलाओं की फाइल फोटो: पत्रिका

Car Fall Into Sahodra River: परिवार में शादी समारोह के बाद सवाईमाधोपुर के रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में प्रसादी कर घर लौट रहे किशनगढ़ के एक परिवार की कार नदी में गिर गई। हादसे में परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य जैसे-तैसे कार और नदी से बाहर आए और उनकी जान बच गई।

इस हादसे में परिवार के 7 सदस्यों से भरी कार बुधवार रात्रि टोंक जिले के पीपलू थानांतर्गत ढूंढिया गांव के पास सहोदरा नदी में गिरने से हुआ। भाजपा पार्षद श्रीराम चौधरी ने बताया कि ढाणी रोड बजरंग कॉलोनी निवासी उनके बड़े भाई जीवणराम चौधरी के पुत्र और पुत्री का विवाह होने पर भदूण निवासी समधी सुखराम चौधरी ने उनसे रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेशजी के यहां प्रसादी की इच्छा जताई।

कार में सवार थे 7 जने

इस पर जीवणराम चौधरी, पत्नी मंजूदेवी, समधी सुखराम चौधरी व समधन सुप्यार देवी के साथ ही पुत्र सुशील, नवविवाहिता सुमन और पुत्री सरिता चौधरी समेत परिवार के सात जने प्रसादी के लिए गए।

सुखराम इन्हें अपनी कार में लेकर बुधवार सुबह रणथंभौर के लिए रवाना हो गए। वहां से देर शाम पुनः कार से किशनगढ़ के लिए रवाना हो गए। रात्रि में टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र पहुंचे। यहां क्षतिग्रस्त सडक पर कार चला रहे सुखराम को अंदाजा नहीं रहा और कार सहोदरा नदी में गिर गई।

कार में सवार बाकी सदस्यों तो जैसे-तैसे बाहर आ गए। मंजू देवी और सुप्यार देवी को भी बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और कार समेत दोनों महिलाओं के शवों को बाहर निकाला। बाद में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिए गए।

Published on:

05 Dec 2025 09:48 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत, रिश्ते में थी समधन, बच्चों की शादी के बाद रणथंभौर गणेशजी मंदिर में प्रसादी कर लौट रहे थे घर

