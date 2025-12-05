Rajasthan: दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत, रिश्ते में थी समधन, बच्चों की शादी के बाद रणथंभौर गणेशजी मंदिर में प्रसादी कर लौट रहे थे घर

इस हादसे में परिवार के 7 सदस्यों से भरी कार बुधवार रात्रि टोंक जिले के पीपलू थानांतर्गत ढूंढिया गांव के पास सहोदरा नदी में गिरने से हुआ। भाजपा पार्षद श्रीराम चौधरी ने बताया कि ढाणी रोड बजरंग कॉलोनी निवासी उनके बड़े भाई जीवणराम चौधरी के पुत्र और पुत्री का विवाह होने पर भदूण निवासी समधी सुखराम चौधरी ने उनसे रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेशजी के यहां प्रसादी की इच्छा जताई।