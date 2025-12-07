7 दिसंबर 2025,

रविवार

अजमेर

अजमेर में आरओबी-आरयूबी का आठ साल से अटका काम शुरू, लोगों ने जताई खुशी

आठ साल से अटके गुलाबबाड़ी रेलवे आरओबी और आरयूबी का काम शनिवार को शुरू हो गया। पिछले तीन साल से यहां अंडरपास डिजाइन को लेकर मशक्कत चल रही थी।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 07, 2025

फोटो पत्रिका

अजमेर। आठ साल से अटके गुलाबबाड़ी रेलवे आरओबी और आरयूबी का काम शनिवार को शुरू हो गया। पिछले तीन साल से यहां अंडरपास डिजाइन को लेकर मशक्कत चल रही थी। तकनीकी बाधा दूर होने के बाद अब ब्रिज के शेष रहे भाग पर स्टील के स्पान रखने के साथ ही अन्य निर्माण कार्य होंगे।

2018 से चल रहा काम

आरएसआरडीसी सितम्बर 2018 से गुलाबबड़ी ब्रिज का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य फरवरी 2020 में पूरा होना था। 850 मीटर लम्बे ब्रिज के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। लम्बे समय तक दुकानों, केबिन व ट्रैफिक के कारण काम प्रभावित रहा।

शुरू हुआ कार्य

शनिवार को यातायात पुलिस ने गुलाबबाड़ी फाटक पर ट्रैफिक बंद किया। इसके साथ ही आरओबी और आरयूबी का कार्य शुरू हो गया। ट्रैफिक को एकता नगर और अन्य वैकल्पिक मार्ग होकर निकाला गया।

पूर्व में नहीं था अंडरपास का प्रावधान

पूर्व में गुलाबबाड़ी आरओबी को बगैर अंडरपास जोड़ने की योजना बनाई गई थी। रेलवे व निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने अंडरपास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होना बताकर जिला प्रशासन से एनओसी तक ले ली थी। विधायक अनिता भदेल ने अंडरपास बनाने पर जोर देकर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। जिसके बाद रीडिजाइन कर पुन: निविदा निकाली जाकर सीवरेज व पानी की लाइन शिफ्ट की गई। वित्तीय अनुमति मिलने के बाद अंडरपास निर्माण शुरू किया गया।

हटाई थी 30 दुकानें

साल 2022 में ओवरब्रिज के पास से 30 से अधिक दुकानें हटा दी गई थीं। कई दिनों तक रास्ता खराब होने के कारण यहां आवाजाही में परेशानी हुई। इसके बावजूद कामकाज अटका रहा।

पत्रिका का धन्यवाद

ओवरब्रिज का काम अटकने के कारण आठ साल से परेशानी झेल रहे हैं। काम शुरू होने से खुशी है। आवाजाही में परेशानी कम होगी।
किशनलाल

लगातार ट्रेनों के निकलने से फाटक बंद रहता था। ट्रैफिक बंद होने से थोड़ी परेशानी झेल लेंगे। आरओबी-आरयूबी बनने के बाद क्षेत्रवासियों को सहूलियत होगी।
शैतानसिंह

आरओबी का मुद्दा लगातार उठाने के लिए पत्रिका का विशेष धन्यवाद। मदार, मधुबन कॉलोनी जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। काम खत्म होने पर सुविधा होगी।
सुनील गुर्जर

फैक्ट फाइल

एलसी- 44 गुलाबबाड़ी
पुल की लंबाई 850 मीटर
कार्य की शुरुआत 28 अगस्त 2018
पूर्व समाप्ति अवधि 27 फरवरी 2020
लागत- 40 करोड़

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 02:10 pm

अजमेर में आरओबी-आरयूबी का आठ साल से अटका काम शुरू, लोगों ने जताई खुशी

