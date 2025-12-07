अजमेर में आरओबी-आरयूबी का आठ साल से अटका काम शुरू, लोगों ने जताई खुशी

पूर्व में गुलाबबाड़ी आरओबी को बगैर अंडरपास जोड़ने की योजना बनाई गई थी। रेलवे व निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने अंडरपास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होना बताकर जिला प्रशासन से एनओसी तक ले ली थी। विधायक अनिता भदेल ने अंडरपास बनाने पर जोर देकर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। जिसके बाद रीडिजाइन कर पुन: निविदा निकाली जाकर सीवरेज व पानी की लाइन शिफ्ट की गई। वित्तीय अनुमति मिलने के बाद अंडरपास निर्माण शुरू किया गया।