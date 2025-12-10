दुस्साहसः पहले बात करती थी, फिर नंबर ब्लॉक कर दिया, 5 साल की बेटी के सामने मां-दादी को चुकानी पड़ी भारी कीमत…

इस दौरान गांव के ही रहने वाले महेन्द्र मीणा और दिलखुश मीणा अंदर आए और उन्होंने गायत्री से मारपीट शुरू कर दी। बचाने आई सास को भी बुरी तरह से पीटा। पांच साल की बच्ची रोती रही, लेकिन आरोपियों ने दोनों महिलाओं को नहीं छोड़ा। गंभीर मारपीट के बाद दोनों अचेत हो गईं। आसपास के लोग पहुंचे तब तब भूली बाई की मौत हो चुकी थी। गायत्री को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।