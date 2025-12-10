10 दिसंबर 2025,

बुधवार

कोटा

दुस्साहसः पहले बात करती थी, फिर नंबर ब्लॉक कर दिया, 5 साल की बेटी के सामने मां-दादी को चुकानी पड़ी भारी कीमत…

Kota Crime News: खेत में काम करने के बाद सास-बहू कच्चे मकान में विश्राम कर रही थीं।

2 min read
कोटा

image

Jayant Sharma

Dec 10, 2025

Crime News: राजस्थान के कोटा जिले में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे में कर दिया है। घर में घुसकर पांच साल की बच्ची के सामने उसकी मां और दादी पर हमला करने वाले दोनों हमलवार अरेस्ट कर लिए गए हैं। पूछताछ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिले की बूढ़ादीत थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

दरअसल थाना इलाके में स्थित लाखसनीजा गांव में रहने वाली दो महिलाओं पर हमले के इस मामले में एक महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला भूली बाई और उसकी बहू गायत्री गांव के नजदीक खेत में बने कच्चे मकान में थे। रविवार रात की इस घटना के दौरान गायत्री की बेटी भी उनके साथ ही थी। खेत में काम करने के बाद सास-बहू कच्चे मकान में विश्राम कर रही थीं।

इस दौरान गांव के ही रहने वाले महेन्द्र मीणा और दिलखुश मीणा अंदर आए और उन्होंने गायत्री से मारपीट शुरू कर दी। बचाने आई सास को भी बुरी तरह से पीटा। पांच साल की बच्ची रोती रही, लेकिन आरोपियों ने दोनों महिलाओं को नहीं छोड़ा। गंभीर मारपीट के बाद दोनों अचेत हो गईं। आसपास के लोग पहुंचे तब तब भूली बाई की मौत हो चुकी थी। गायत्री को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गांव में रहने वाले महेन्द्र को दबोचा। पूछताछ में पता चला कि महेन्द्र अलग-अलग नंबर से फोन कर गायत्री को परेशान करता था। वह लगातार महेन्द्र के नंबर ब्लॉक कर देती थी और बात नहीं करती थी। इसी बात से नाराज होकर महेन्द्र ने अपने साथी दिलखुश मीणा के साथ जाकर गायत्री को सबक सिखाने की सोची और सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया। पुलिस ने आखिर दोनों को अरेस्ट कर लिया है।

Rajasthan: अब वो नहीं आएगी, हम खुशी से रहेंगे… पत्नी का Murder कर प्रेमिका से रिलेशन बनाने के बाद पति बोला… लेकिन
उदयपुर
Lover

Published on:

10 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / दुस्साहसः पहले बात करती थी, फिर नंबर ब्लॉक कर दिया, 5 साल की बेटी के सामने मां-दादी को चुकानी पड़ी भारी कीमत…

