कोटा

Mandi Bhav: 4000 कट्टे रही लहसुन की आवक, धान, सरसों और लहसुन के भावों में तेजी, जानें कोटा मंडी प्राइस

Kota Mandi Bhav: कोटा की भामाशाह मंडी में कृषि जिन्सों के भावों में तेजी रही, खासकर धान, सरसों और लहसुन में उछाल दर्ज किया गया। करीब 2 लाख कट्टों की कुल आवक के बीच लहसुन 300 रुपए तेज रहा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 11, 2025

Kota-Mandi

कोटा मंडी की खबर (फोटो: पत्रिका)

Bhamashah Mandi Price: भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे की रही। धान व सरसों 50-50 रुपए तेज रहे। लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। लहसुन 300 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेल के भाव स्थिर रहे।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2451 से 2551, धान सुगन्धा 2400 से 2801, धान (1509) 2500 से 3151, धान (1847) 2400 से 2851, धान (1718-1885) 2600 से 3401, धान (पूसा-1) 2400 से 3350, धान (1401) 3100 से 3521, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4581, सरसों 6000 से 6800, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1850, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8500, धनिया ईगल 7500 से 9000, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5100, चना मौसमी 4800 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2225, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2105, सरसों स्वास्तिक 2600, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2400, सोना सिक्का 2640, कटारिया गोल्ड 2420 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4200 से 4240 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

कोटा के सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 5000 रुपए की तेजी के साथ 180000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 100 रुपए तेजी 128400 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 129050 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 128500
गोल्ड (22 k) :118981
गोल्ड (20 k) : 111739
गोल्ड (18 k) : 102800
गोल्ड (14 k) : 90493
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

11 Dec 2025

11 Dec 2025 10:17 am

Mandi Bhav: 4000 कट्टे रही लहसुन की आवक, धान, सरसों और लहसुन के भावों में तेजी, जानें कोटा मंडी प्राइस

