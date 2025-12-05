Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन बेस्ट मंदा

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2451 से 2551, धान सुगन्धा 2400 से 2701, धान (1509) 2500 से 3021, धान (1847) 2400 से 2801, धान (1718-1885) 2600 से 3331, धान (पूसा-1)2400 से 3200, धान (1401) 3100 से 3401, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4551, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 7500 से 9200, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5150, चना मौसमी 4800 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151,चना डंकी 3500 से 4400 प्रति क्विंटल रहे।