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रणथम्भोर दुर्ग

रणथम्बोर नैशनल पार्क में स्थित यह किला ,पूरे देश में पर्यटकों के मुख्य आकर्षण केन्द्रों में से एक है। सपालदक्ष के शासनकाल में बना यह किला तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है जो इसकी सुरक्षा को मज़बूत कर इसे अजय बनाते हैं। 2013 में 'UNESCO-वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी' के 37 वें सत्र में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इस किले के परिसर में तीन हिन्दू मंदिर हैं जो भगवान गणेश, शिव और रामलालाजी को समर्पित हैं। इसके अलावा परिसर में एक जैन मंदिर भी है जो 12 वीं से 13 वीं शताब्दी के बीच स्थापित हुआ।

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