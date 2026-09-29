क्या नशा बनेगा पंजाब चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? AAP के खिलाफ BJP, कांग्रेस और SAD ने खोला मोर्चा

नई दिल्ली। पंजाब में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन नशे का मुद्दा अभी से सियासी केंद्र में आ गया है। संगरूर के दिड़बा निवासी 47 वर्षीय दलित व्यक्ति गुलजार सिंह की मौत के बाद इस मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। गुलजार सिंह के परिवार का आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र में नशे की आसानी से उपलब्धता को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल किए थे और इसके बाद वे मानसिक दबाव में आ गए। गुलजार सिंह की मौत से जुड़े उनके आखिरी रिकॉर्ड किए गए शब्दों को लेकर विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में नशे की समस्या पर सरकार को घेरा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए विपक्षी दलों के शासनकाल में नशे की स्थिति और उनके रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं।