CWC की बैठक शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार पर रणनीति की तैयारी, मीरा कुमार बोलीं- ‘उन्हें जाना होगा’

Congress Working Committee: दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कांग्रेस हाईकमान सहित कई बड़े नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस ने कुछ प्रमुख मांगों पर योजना बनाई है। इसमें मतदाता सूची में होने वाले हर बड़े बदलाव का पूरा डेटा सार्वजनिक करने की मांग, जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें सूचित करना और अपील करने का अवसर देने की मांग, राजनीतिक दलों को मतदाता सूची व अन्य संबंधित आवश्यक डेटा आसान फॉर्मेट में उपलब्ध कराना और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा में पारदर्शिता बरतने की बात कही है।