CWC मीटिंग में कांग्रेस ने रखी पांच मांगें, आगामी चुनावों को लेकर भी जताई चिंता

Congress CWC Meeting: दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सीईसी मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें सरकार की कठपुतली तक करार दिया।