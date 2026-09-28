BJP को चुनाव आयोग ने अपना वकील बना लिया है? CEC मुद्दे पर संजय राउत का हमला

इस मुद्दे पर बीजेपी नेता नारायणन तिरुपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों द्वारा जारी की गई सर्वसम्मत संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। देश में प्रथम श्रेणी की बड़ी धोखाधड़ी करने वाले राहुल गांधी को जनता के बीच भ्रम पैदा करने और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश के लिए पूरी तरह बेनकाब कर दिया गया है।