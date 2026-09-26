INDIA एलायंस की बैठक से पहले CPI(M-L) का आया बयान, गठबंधन को लेकर कह दी बड़ी बात

CEC Gyanesh Kumar Controversy: CPI(ML) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 30 सितंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक का स्वागत करते हुए सभी विपक्षी दलों और जमीनी ताकतों को एकजुट कर जन आंदोलन की जरूरत बताई। उन्होंने चुनाव आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार और SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए CEC को हटाने और मताधिकार से वंचित लोगों के अधिकार बहाल करने की मांग की।

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