फॉर्म-6 में बदलाव पर घिरी ECI, Gen Z वोटर्स को लेकर कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगाए आरोप (Photo-IANS)
ECI SIR Controversy: ईसीआई-एसआईआर विवाद पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार पर आरोप लगाए है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार न केवल वोट की चोरी कर रहे थे, बल्कि वे युवा मतदाताओं को भी गुमराह कर रहे थे।
रागिनी नायक ने कहा कि स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके जरिए युवाओं को 18 वर्ष की उम्र पूरी होते ही मतदाता बनने का अधिकार मिलता है और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर इस प्रक्रिया को दो साल के लिए रोक दिया, ताकि नए मतदाताओं का पंजीकरण न हो सके।
उन्होंने कहा कि देशभर में Gen-Z यानी युवा पीढ़ी के बीच मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता-विरोधी भावना की लहर तेज हो रही है। ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 (Form 6) में बदलाव करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, जबकि इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए था। आखिर इसे बदला ही क्यों गया?
उन्होंने सीईसी पर हमला बोलते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार अब अनगिनत गलत काम करने के बाद खुद को पाक-साफ दिखाने की कोशिश करें, तब भी उन्हें ‘वोट चोर’, ‘राष्ट्रद्रोही’ और ‘दलबदलू’ के रूप में याद किया जाएगा।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
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