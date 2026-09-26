फॉर्म-6 में बदलाव पर घिरी ECI, Gen Z वोटर्स को लेकर कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना

रागिनी नायक ने कहा कि स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके जरिए युवाओं को 18 वर्ष की उम्र पूरी होते ही मतदाता बनने का अधिकार मिलता है और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर इस प्रक्रिया को दो साल के लिए रोक दिया, ताकि नए मतदाताओं का पंजीकरण न हो सके।