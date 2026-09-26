हुगली में कुणाल घोष की कार पर हमला! ममता बनर्जी की रैली में जाते समय दिखाए काले झंडे, गाड़ी पर फेंके अंडे

TMC नेता कुणाल घोष के ऑफिस ने इस घटना का एक वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कुणाल घोष की गाड़ी उत्तरपाड़ा पहुंची, कुछ अज्ञात लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने 'वापस जाओ' के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए और गाड़ी पर अंडे और पत्थर फेंकने लगे। हमला इतना जबरदस्त था कि गाड़ी की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया। इस अचानक हुई घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा।