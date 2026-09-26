ManMohan Singh Birthday: जिनसे नाराज हुए मनमोहन सिंह, उन्हें ही PMO में दी बड़ी जिम्मेदारी

मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उन्होंने संजय बारू को PMO में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ये स्पष्ट संकेत था कि डॉ. सिंह संजय की पुरानी गलती को पूरी तरह भुला चुके हैं। 30 मई, 2004 को संजय बारू प्रधानमंत्री से मिलने उनके आधिकारिक निवास 7 रेसकोर्स यानी 7 RCR पहुंचे। ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर...’ में संजय ने लिखा है– डॉ. सिंह ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। मैं उनके पास गया और उनकी बाईं ओर रखी कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह इस नई भूमिका (प्रधानमंत्री) के लिए तैयार नहीं थे। यह एक नया अनुभव है और यह आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अल्पमत में है। वामपंथी दलों ने केवल बाहर से समर्थन देने पर सहमति जताई है। कांग्रेस पार्टी ने कभी गठबंधन सरकार नहीं चलाई है। मुझे इसे सफल बनाना होगा। मुझे एक प्रेस सेक्रेटरी की ज़रूरत है। मैं आपको जानता हूं, इसलिए अगर आप यहां काम करने के लिए सहमत हों तो मुझे खुशी होगी। मुझे पता है कि इससे आपको आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन आपको इसे देश की सेवा करने के अवसर के रूप में देखना होगा। मैंने तुरंत उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन अपने मन की बात भी बताई। मैंने बताया कि पिछले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के PMO में दो लोगों ने मीडिया का काम संभाला था, और दोनों को 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' (OSD) कहा जाता था। इसी तरह, जब दूसरे संपादकों ने अतीत में यही काम संभाला था, तो उन्हें PM का सूचना सलाहकार कहा गया। मैंने कहा कि मैं प्रेस सेक्रेटरी के बजाए 'मीडिया सलाहकार' कहलाना पसंद करूंगा, और समझाया कि न्यूज़ टेलीविज़न के आने के बाद 'मीडिया' शब्द ने 'प्रेस' की जगह ले ली है, और 'सूचना' शब्द पुराना लगता है। वे सहमत हो गए।