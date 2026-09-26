Char Dham Yatra suspended: चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित, जारी हुई एडवाइजरी

Char Dham Yatra News: उत्तराखंड में खराब मौसम और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा को दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना हुआ है। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा होती है। अधिकारियों के मुताबिक मौसम की स्थिति सामान्य होने और यात्रा मार्गों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।