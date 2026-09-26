Surat News: गणेश विसर्जन से लौट रहे 18 साल के युवक की ट्रैक्टर से गिरकर मौत, परिवार में मचा कोहराम

इससे पहले सूरत जिले की कामरेज तहसील में स्थित धोरण पारडी गांव में तापी नदी के किनारे गणेश विसर्जन के दौरान एक बेहद दुखद घटना घटी है। तापी नदी में एक नाव पलटने और पानी में डूबने से तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके और खासकर भरवाड़ समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार गणेश विसर्जन के लिए तापी नदी में गई नाव में लगभग पांच लोग सवार थे। अचानक नाव पलटने से सभी लोग गहरे पानी में डूबने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जबकि अन्य तीन लोगों को नदी से बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी दीनबंधु अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने इन तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया।