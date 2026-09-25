गांधीनगर में मोरों को दाना खिलाने गए रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की धारदार हथियार से हत्या, हिरासत में चौकीदार

वहीं, सूत्रों के अनुसार चौकीदार का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उस पर पत्नी की हत्या का आरोप भी बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे पैसों के लेन-देन से जुड़ा विवाद हो सकता है। हालांकि हत्या की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। रमेशभाई के बेटे और बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पुलिस ने दोनों को घटना की सूचना दे दी है। बेटे के शनिवार को गांधीनगर पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया के साथ यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।