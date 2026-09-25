गुजरात: ‘मैंने लव मैरिज की, इसलिए भाई ने पति को मार डाला’ युवक की हत्या की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

जानकारी के अनुसार, सहकार मेन रोड निवासी विमल धर्मेश वाणिया (27) गुरुवार को भक्तिनगर सर्कल के पास था। इसी दौरान कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने विमल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और भक्तिनगर पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में विमल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के उपचार शुरू करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या के रूप में दर्ज कर जांच शुरू कर दी।