Election Commission: राहुल गांधी के EC वाले बयान पर मेघवाल का बड़ा पलटवार, पूछा- ‘केरल में फिर कैसे जीते?’

Kerala Election Rahul Gandhi: चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर राहुल गांधी के ताजा सवालों ने सियासी बहस को फिर तेज कर दिया है। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ANI से बातचीत में कांग्रेस नेता के आरोपों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि अगर चुनाव आयोग की व्यवस्था ही गलत थी, तो केरल में राहुल गांधी चुनाव कैसे जीत पाए। मेघवाल ने राहुल गांधी के दावों को गलत तथ्यों पर आधारित बताया। उनके इस बयान ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस को नया मोड़ दे दिया है।