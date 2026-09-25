25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR विवाद के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन आज, चुनाव आयोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

चुनाव आयुक्तों में मतभेद की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने देशभर में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली मुख्यालय पर सुरक्षा कड़ी है, वहीं जयराम रमेश ने राजीव गांधी और पीएम मोदी की तुलना करते हुए तीखा हमला बोला है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 25, 2026

Election Commission Security, Delhi Police,

कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग के बाहर तैनात पुलिसकर्मी। (फोटो: एएनआई)

Congress Protest Election CommissionSIR Row: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस और विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने आज देशभर में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली में चुनाव आयोग की इमारत के सामने होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी देशभर में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। वहीं, भारतीय युवा कांग्रेस ने 5 रायसीना रोड से जंतर-मंतर तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

10 महीने में 14 बार आपत्ति का दावा

एसआईआर को लेकर विवाद उस रिपोर्ट के बाद और बढ़ गया, जिसमें दावा किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दो जूनियर चुनाव आयुक्त उनकी बात से सहमत नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति दर्ज की।इन आपत्तियों का संबंध एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों से बताया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सवाल उठाए हैं।

सीजेपी ने दिया 78 घंटे का अल्टीमेटम

इस मामले में सिटिजंस जस्टिस पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को 78 घंटे के भीतर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। दीपके ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा।

जयराम रमेश ने राजीव गांधी और मोदी की तुलना की

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एसआईआर विवाद के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा एक प्रधानमंत्री ने जेन-जी को वोट का अधिकार दिया, दूसरे ने उसे छीनने की कोशिश की। जयराम रमेश ने कहा कि दिसंबर 1988 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया था। इसके तहत मतदान की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी।

उन्होंने बताया कि संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 के तहत यह बदलाव किया गया था। इसके बाद 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 10:49 am

Published on:

25 Sept 2026 10:48 am

Hindi News / National News / SIR विवाद के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन आज, चुनाव आयोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Election Commission: राहुल गांधी के EC वाले बयान पर मेघवाल का बड़ा पलटवार, पूछा- ‘केरल में फिर कैसे जीते?’

Kerala Election Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

गुजरात: ‘मैंने लव मैरिज की, इसलिए भाई ने पति को मार डाला’ युवक की हत्या की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Rajkot youth murder case
राष्ट्रीय

Gen Z Vote: ‘एक PM ने वोट दिया, दूसरा छीन रहा!’ Gen Z को लेकर मोदी पर कांग्रेस का सबसे बड़ा हमला

Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

‘यह न टैक्स है, न सेस और न सरचार्ज’, UPI पर MDR चार्ज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सफाई

UPI MDR, Nirmala Sitharaman, UPI Charges,
राष्ट्रीय

CEC ज्ञानेश के समर्थन में उतरे बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष, कहा- संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश चल रही है

Dilip Ghosh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.