Pandit Deendayal Upadhyaya Birth Anniversary: आखिर दीनदयाल उपाध्याय ने क्यों नहीं की शादी? जानिए उनसे जुड़े चर्चित किस्से

दीनदयाल उपाध्याय की जिंदगी का आखिरी अध्याय भी रहस्य से जुड़ा रहा। 11 फरवरी 1968 की रात रेल यात्रा के दौरान मुगलसराय स्टेशन के वार्ड में उनका शव मिला था। उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर बाद में जांच हुई, लेकिन इस घटना से जुड़े सवाल पूरी तरह साफ नहीं हो सके। उनकी मौत के पीछे हत्या की आशंका जताए जाने की बात भी सामने आती रही। परिवार की ओर से भी हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी। केंद्र सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की गई और जांच से संतुष्ट नहीं होने पर नाराजगी भी जताई गई। हालांकि इस मामले में साजिश से जुड़े सवालों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका।