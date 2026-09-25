बिहार घटना पर बोले चिराग पासवान- सिर्फ गिरफ्तारी और एनकाउंटर से नहीं रुकेगा अपराध, अफसरों पर भी गिरे गाज

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में कहा कि युवा महिलाओं से जुड़ी लगातार सामने आ रही घटनाएं बेहद गंभीर और शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाओं को लेकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। जमुई की घटना का जिक्र करते हुए चिराग ने कहा कि स्थानीय सांसद अरुण भारती ने तत्परता दिखाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एनकाउंटर भी हुआ। इसी तरह समस्तीपुर की घटना में भी तत्काल गिरफ्तारियां की गईं। हालांकि, चिराग ने साफ कहा कि केवल गिरफ्तारी या एनकाउंटर से ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिनकी नाक के नीचे ऐसी घटनाएं होती हैं।