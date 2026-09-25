गुजरात में उद्योगों के लिए सरल कानून और नीतियों पर जोर, CM भूपेंद्र पटेल बोले- समय पर मिले सरकारी सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2003 में शुरू किया गया वाइब्रेंट गुजरात समिट राज्य को वैश्विक निवेश के प्रमुख मंच के रूप में स्थापित करने में मददगार रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने वाले उद्योगों के लिए सरकार सरल और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगी। पटेल ने कहा कि सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों से आत्मनिर्भर गुजरात और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग के लिए आभार जताते हुए गुजरात के औद्योगिक विकास में आगे भी योगदान देने की अपील की।