लार की नली में एक-दो नहीं, 10 पथरियां! भारत में दुर्लभ चिकित्सकीय मामला, राजकोट के 18 साल के युवक के मुंह के रास्ते निकाली, बाहर से नहीं लगाया कोई चीरा

केविन को करीब एक महीने से मुंह के अंदर, खासकर भोजन करते समय, जीभ के नीचे दर्द और बाईं ओर जबड़े के नीचे सूजन की शिकायत थी। उसने परिजनों के साथ शहर के कान, नाक एवं गला (ईएनटी) तथा सिर-गर्दन के विशेषज्ञ सर्जन डॉ. हिमांशु ठक्कर से मुलाकात की। डॉ. ठक्कर को जांच के दौरान सोनोग्राफी में बाईं ओर की सबमैंडिब्युलर लार प्रणाली में कई पथरियां दिखाई दीं। इसके बाद सर्जरी का निर्णय लिया गया। डॉ. ठक्कर ने 14 सितंबर को संकरी लार की नली में फंसी सभी 10 पथरियों को मुंह के रास्ते एंडोस्कॉपी के जरिए निकाल दिया। सर्जरी के दौरान बाहर से कोई चीरा नहीं लगाया गया और लार ग्रंथि को संरक्षित रखा गया।