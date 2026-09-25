बंगाल में मतदाता सूची पर सियासत तेज, निशीथ प्रमाणिक का ममता बनर्जी पर तंज, कहा- उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं

निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि भाजपा शांति की राजनीति में विश्वास करती है। उनकी पार्टी की सरकार कानून के शासन और संविधान के अनुसार काम करती है तथा जनता के जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा फर्जी या घोस्ट मतदाताओं के सहारे सत्ता में नहीं आई है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने पिछले 15 साल में तीन बार ऐसे मतदाताओं के सहारे सरकार बनाई। प्रमाणिक ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की जांच के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की और उन्हें मतदान प्रक्रिया से बाहर किया। उनके मुताबिक यह बंगाल की जनता की जीत है।