नंदीग्राम उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशी के हलफनामे पर कांग्रेस की आपत्ति, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि आमतौर पर उम्मीदवार की ओर से हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जांच के दौरान उसमें दी गई जानकारी की पड़ताल करता है। चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी कि यदि किसी व्यक्ति को जानकारी पर आपत्ति थी तो उसे नामांकन की जांच के दौरान उठाया जा सकता था। लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इस मामले में सवाल उठाने का अधिकार नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि यह सवाल जनहित याचिका के जरिए उठाया जा सकता था। लेकिन नामांकन दाखिल करने या जांच के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, इसलिए अब कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।