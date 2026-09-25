PM मोदी के साथ महिला की डीपफेक फोटो पर दिल्ली HC सख्त, अभिजीत दीपके समेत 4 CJP नेताओं को नोटिस

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित तौर पर मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक तस्वीरें फैलाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरभ दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को चौबीसों घंटे पूरी सुरक्षा मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करे कि उसकी पहचान और घर का पता पूरी तरह गोपनीय रहे।