CEC को हटाने की मांग पर असम में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश पर गौरव गोगोई हिरासत में

गौरव गोगोई ने कहा कि यह विवाद देश के हर नागरिक के वोट देने के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आज भारत में लोकतंत्र इसलिए कायम है क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होते हैं और लोगों के वोट सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अब लोकतंत्र की मूल भावना पर ही हमला हो रहा है। देश की जनता इसके लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग का मुख्य कर्तव्य ममतदाता सूची को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखना है, लेकिन मौजूदा नेतृत्व इसके उलट लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को गिराने में लगा हुआ है।