एक इंटरनेशनल कॉल, हरियाणवी लहजा और केस क्रैक; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार!

दिसंबर 2025 में, हरियाणा STF को रांची में कोयला खदान के एक बिजनेसमैन को की गई एक्स्टॉर्शन कॉल के बारे में जानकारी मिली। असिस्टेंट कमिश्नर अमन कुमार की अगुवाई में जांच करने वाली टीम ने कॉलर की हरियाणा बोली पर फोकस किया। इससे पुलिस को एक सुराग मिला कि जांच कहां से शुरू करनी है। पुलिस ने कॉल के लिए इस्तेमाल किए गए मलेशियाई नंबर को ट्रेस करते हुए हरियाणा के उन युवाओं पर अपनी जांच केंद्रित की जो मलेशिया गए थे। इस तरह पुलिस रवि उचाना तक पहुंची। जांचकर्ताओं ने उचाना के कुछ दोस्तों और साथियों से पूछताछ की, जो उसके साथ विदेश गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उचाना शुरू में डब्बा कॉलिंग में शामिल था यानी दूसरे गैंगस्टर्स के लिए कॉल करना। बाद में उसने खुद मलेशिया से भारतीय व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। जांच से यह भी सामने आया कि उचाना के कथित नेटवर्क में हरियाणा में भी लोग मौजूद थे, जो पैसा देने से इनकार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते थे।