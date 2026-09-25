‘ज्ञानेश कुमार पद्म भूषण सम्मान के हकदार हैं’, चुनाव आयोग विवाद के बीच बीजेपी नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त का किया समर्थन

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि वह कम से कम पद्म भूषण सम्मान के हकदार हैं। भट्टाचार्य ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय बाद ऐसा चुनाव देखने को मिला, जिसमें डराने-धमकाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। उनके मुताबिक, चुनाव के दौरान हत्या की कोई घटना नहीं हुई और लोगों को स्वतंत्र रूप से वोट डालने का मौका मिला। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीमा से सटे पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की पहल की। भट्टाचार्य के अनुसार, राज्य की जनता मुख्य चुनाव आयुक्त के काम का पूरा समर्थन करती है।