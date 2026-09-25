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‘ज्ञानेश कुमार पद्म भूषण सम्मान के हकदार हैं’, चुनाव आयोग विवाद के बीच बीजेपी नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त का किया समर्थन

SIR विवाद के बीच बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण का हकदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 25, 2026

gyanesh kumar

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Photo: IANS)

SIR Controversy: चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार कम से कम पद्म भूषण सम्मान के हकदार हैं। भट्टाचार्य ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता मुख्य चुनाव आयुक्त के काम से खुश है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

कांग्रेस भी राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेती- बंगाल बीजेपी अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि वह कम से कम पद्म भूषण सम्मान के हकदार हैं। भट्टाचार्य ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय बाद ऐसा चुनाव देखने को मिला, जिसमें डराने-धमकाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। उनके मुताबिक, चुनाव के दौरान हत्या की कोई घटना नहीं हुई और लोगों को स्वतंत्र रूप से वोट डालने का मौका मिला। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीमा से सटे पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की पहल की। भट्टाचार्य के अनुसार, राज्य की जनता मुख्य चुनाव आयुक्त के काम का पूरा समर्थन करती है।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, आंदोलन की चेतावनी

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विवाद जारी है। इस बीच अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दीपके ने कहा कि अगर तय समय के भीतर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो CJP देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञानेश कुमार के पद छोड़ने तक उनका संगठन पीछे नहीं हटेगा।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाए आरोप

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के ही दो आयुक्तों ने ज्ञानेश कुमार पर वोटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी का आरोप लगाया है। उन्होंने तुरंत इस्तीफे की मांग की है।

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Updated on:

25 Sept 2026 03:32 pm

Published on:

25 Sept 2026 03:01 pm

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