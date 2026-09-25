Andhra Pradesh Sikkim Landslide: आंध्र में नदियां उफान पर, सिक्किम में पहाड़ दरके; भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

Andhra Pradesh Sikkim Landslide: नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा मंदिर घाट रोड पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। वहीं, काकीनाडा जिले में येलरु नहर का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिक्किम के ग्यालशिंग जिले के रिंबी इलाके में भी बड़े भूस्खलन से 30 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश में 25 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम में 25-26 सितंबर को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है।