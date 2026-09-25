25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR Controversy: यूपी में युवाओं का कार्यक्रम स्थगित होने पर चुनाव आयोग की सफाई, बोले- SIR विवाद से कोई संबंध नहीं

CEC ज्ञानेश कुमार के मेरठ और वाराणसी में होने वाले युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्थगित हो गए। चुनाव आयोग ने कहा कि इसका SIR विवाद से कोई संबंध नहीं है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 25, 2026

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार(फोटो-ANI)

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उत्तर प्रदेश में होने वाले दो युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों में ज्ञानेश कुमार को मेरठ और वाराणसी में युवाओं से संवाद करना था। कार्यक्रमों के स्थगित होने के बाद इसे चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद और SIR को लेकर चल रहे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को साफ किया कि कार्यक्रमों की तारीखों में बदलाव का मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने इसके पीछे लॉजिस्टिक और दूसरे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है।

मेरठ और वाराणसी में होना था कार्यक्रम

ज्ञानेश कुमार को 25 सितंबर को मेरठ में Electoral Literacy Clubs यानी ELC की क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। इसके अलावा 28 सितंबर को वाराणसी में युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम तय था। दोनों कार्यक्रमों का मकसद युवाओं और खास तौर पर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच चुनावी जागरूकता बढ़ाना था।चुनाव आयोग के मुताबिक, ये कार्यक्रम ELC 2.0 और ECINET से जुड़ी मतदाता जागरूकता पहल का हिस्सा हैं। ELC के जरिए स्कूली और कॉलेज छात्रों को चुनावी प्रक्रिया और मतदान से जुड़ी जानकारी देने पर जोर दिया जाता है।

चुनाव आयोग ने बताई कार्यक्रम टलने की वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम स्थगित किए जाने को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रमों की तारीखों में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके पीछे वेन्यू की उपलब्धता, वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्रम और प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे कई कारण हो सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मेरठ और वाराणसी के इन दोनों कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला 21 सितंबर को ही लिया गया था। आयोग ने बताया कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में भी Electoral Literacy Conferences की तारीखों में बदलाव किया जा चुका है।

SIR को लेकर चुनाव आयोग में कथित मतभेद पर विवाद

ज्ञानेश कुमार के कार्यक्रम ऐसे समय स्थगित हुए हैं, जब चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर कथित मतभेद की खबरों पर राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार 27 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनका संगठन 2 अक्टूबर से मुंबई में देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा और बाद में इसे दूसरे शहरों तक ले जाया जाएगा।

वोटों की चोरी और संविधान से खिलवाड़ कर रही सरकार, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा हमला

ये भी पढ़ें
Pawan Khera on Operation Sindoor martyrs controversy.

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 03:59 pm

Published on:

25 Sept 2026 03:46 pm

Hindi News / National News / SIR Controversy: यूपी में युवाओं का कार्यक्रम स्थगित होने पर चुनाव आयोग की सफाई, बोले- SIR विवाद से कोई संबंध नहीं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचीं नेहा बोरा को पुलिस ने हिरासत में लिया, हुई तीखी बहस

Gyanesh Kumar news
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर ललन सिंह बोले- मीडिया रिपोर्ट पर हो-हल्ला क्यों? हार की समीक्षा करे कांग्रेस

Lalan Singh JDU
राष्ट्रीय

Andhra Pradesh Sikkim Landslide: आंध्र में नदियां उफान पर, सिक्किम में पहाड़ दरके; भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

andhra pradesh sikkim landslide
राष्ट्रीय

वोटों की चोरी और संविधान से खिलवाड़ कर रही सरकार, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा हमला

Pawan Khera on Operation Sindoor martyrs controversy.
राष्ट्रीय

एक इंटरनेशनल कॉल, हरियाणवी लहजा और केस क्रैक; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार!

ravi uchana malaysia extortion network haryana police arrest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.