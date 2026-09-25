SIR Controversy: यूपी में युवाओं का कार्यक्रम स्थगित होने पर चुनाव आयोग की सफाई, बोले- SIR विवाद से कोई संबंध नहीं

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उत्तर प्रदेश में होने वाले दो युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों में ज्ञानेश कुमार को मेरठ और वाराणसी में युवाओं से संवाद करना था। कार्यक्रमों के स्थगित होने के बाद इसे चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद और SIR को लेकर चल रहे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को साफ किया कि कार्यक्रमों की तारीखों में बदलाव का मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने इसके पीछे लॉजिस्टिक और दूसरे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है।