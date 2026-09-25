‘मीडिया रिपोर्ट पर हो-हल्ला क्यों, हार की समीक्षा करे कांग्रेस’, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर बरसे ललन सिंह

Lalan Singh on Congress Protest: कांग्रेस ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में बेवजह हंगामा खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना और उन पर हमला करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस को बहाने बनाने और नकारात्मक विरोध प्रदर्शन करने के बजाय अपनी लगातार हो रही चुनावी हार के असली कारणों की समीक्षा करनी चाहिए।