25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘मीडिया रिपोर्ट पर हो-हल्ला क्यों, हार की समीक्षा करे कांग्रेस’, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर बरसे ललन सिंह

Lalan Singh: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शनों को लेकर उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने के बजाय, कांग्रेस को अपनी चुनावी हार पर समीक्षा करनी चाहिए।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Sep 25, 2026

Lalan Singh JDU

जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (फोटो- Lalan Singh FB)

Lalan Singh on Congress Protest: कांग्रेस ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में बेवजह हंगामा खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना और उन पर हमला करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस को बहाने बनाने और नकारात्मक विरोध प्रदर्शन करने के बजाय अपनी लगातार हो रही चुनावी हार के असली कारणों की समीक्षा करनी चाहिए।

नकारात्मक सोच कांग्रेस की हार का मुख्य कारण : ललन सिंह

ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को आत्ममंथन की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी चुनावी हार के कारणों की निष्पक्ष समीक्षा करने में विफल रही है। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण पार्टी की नकारात्मक सोच है। कांग्रेस के नेता जिस नकारात्मक मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं, उसी वजह से जनता उन्हें बार-बार नकार रही है।

ललन सिंह ने कहा कि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह नजर नहीं आता। उनका एजेंडा अब केवल अख़बार की रिपोर्ट के आधार पर नकारात्मक विरोध प्रदर्शन करने तक ही सीमित रह गया है।

अपने फायदे के लिए संस्थाओं पर सवाल उठाती है कांग्रेस : ललन सिंह

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के आरोपों पर ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसकी निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जिस SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत भी अपनी मुहर लगा चुकी है। सही वोटर लिस्ट बनाए रखना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है, फिर भी कांग्रेस सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए संस्थाओं पर सवाल उठाती है।

SIR प्रक्रिया का बचाव करते हुए ललन सिंह ने पूछा कि दुनिया का कौन सा देश विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बस यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि विदेशी नागरिकों या उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल न हों जो देश के वैध नागरिक नहीं हैं। कांग्रेस ने पहले भी इस मुद्दे का विरोध किया था, लेकिन उसे हर जगह करारी हार का सामना करना पड़ा था।

ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ न तो कोई ठोस मुद्दा है और न ही विकास की कोई वैकल्पिक नीति, इसलिए वे संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

बांका में युवती से बदसलूकी पर भड़के तेजस्वी, पूछा-वीडियो वायरल होने पर ही क्यों जागती है पुलिस, क्या जाति देखकर तय होगी सजा?

ये भी पढ़ें
tejashwi yadav on banka viral video

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 04:12 pm

Published on:

25 Sept 2026 04:12 pm

Hindi News / National News / ‘मीडिया रिपोर्ट पर हो-हल्ला क्यों, हार की समीक्षा करे कांग्रेस’, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर बरसे ललन सिंह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचीं नेहा बोरा को पुलिस ने हिरासत में लिया, हुई तीखी बहस

Gyanesh Kumar news
राष्ट्रीय

SIR Controversy: यूपी में युवाओं का कार्यक्रम स्थगित होने पर चुनाव आयोग की सफाई, बोले- SIR विवाद से कोई संबंध नहीं

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

Andhra Pradesh Sikkim Landslide: आंध्र में नदियां उफान पर, सिक्किम में पहाड़ दरके; भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

andhra pradesh sikkim landslide
राष्ट्रीय

वोटों की चोरी और संविधान से खिलवाड़ कर रही सरकार, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा हमला

Pawan Khera on Operation Sindoor martyrs controversy.
राष्ट्रीय

एक इंटरनेशनल कॉल, हरियाणवी लहजा और केस क्रैक; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार!

ravi uchana malaysia extortion network haryana police arrest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.