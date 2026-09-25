जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचीं नेहा बोरा को पुलिस ने हिरासत में लिया, हुई तीखी बहस



दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोक दिया। पुलिस ने जंतर-मंतर से करीब 150 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और इसके बाद एक-एक कर उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अंजलि भारद्वाज, नेहा बोरा समेत AISA के कई कार्यकर्ता और अन्य प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचे थे। पुलिस ने सभी को बैरिकेड के पास ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर मौके से हटाया गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची थीं। हालांकि, पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर हिरासत की कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले ही वह वहां से निकल गईं।