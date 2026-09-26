CEC ज्ञानेश कुमार पर बरसे RJD विधायक भाई विरेंद्र, बोले- जिसने लोकतंत्र का गला घोंटा, उसे फांसी पर लटकाया जाए

राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि जमुई, समस्तीपुर और बांका सहित कई जगहों से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जब बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तब वो सिर्फ 'टुकुर-टुकुर' देख रही है। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन शराब माफिया व अपराधियों से मिले हुए हैं