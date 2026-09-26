SIR Controversy: SIR विवाद पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, Form 6 में बदलाव नहीं; अलग से Declaration की व्यवस्था

Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। SIR के दौरान इसके साथ एक अतिरिक्त Declaration Form की व्यवस्था की गई है, जिसमें आवेदक से पिछले SIR में खुद या माता-पिता/दादा-दादी के नाम से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह Declaration, मूल Form 6 का हिस्सा नहीं है बल्कि उसके साथ अतिरिक्त रूप से जमा किया जाना है।इस व्यवस्था को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने सवाल उठाया था कि निर्धारित नियमों में बदलाव के बिना Form 6 में इस तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल Form 6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है और SIR से जुड़ी जानकारी के लिए अलग Declaration की व्यवस्था की गई है।