इंडिया ब्लॉक पर भाजपा सांसद अशोक मित्तल का तंज, बोले- कोई आ रहा है, कोई जा रहा, यह तो तमाशा बन गया

मित्तल ने कहा कि आप किस इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं। यह ब्लॉक गेम की तरह गिर रहे हैं। कोई दो आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वह कह रही थीं कि वह इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं और अब बैठक में शामिल हो रही हैं। मित्तल के मुताबिक विपक्ष लगातार चुनावों में हार रहा है और जनता उसे पसंद नहीं कर रही है, इसलिए वह नए मुद्दे खड़े करने की कोशिश कर रहा है।