CEC ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की बात पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- समिक भट्टाचार्य से ऐसी उम्मीद नहीं थी

प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा कि किसी वरिष्ठ नेता को इस तरह की बात कहते समय थोड़ा सोचने की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद समिक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के प्रति आभार जताने के लिए यह बात कही हो।