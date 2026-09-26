बंगाल चुनाव: बीजेपी ने यूट्यूबर को पैसे देकर बनवाए थे SIR पर वीडियो, बीफ वाला वीडियो बना कर चर्चा में आए थे सायक चक्रवर्ती

सायक चक्रवर्ती को दिए गए 2.5 लाख रुपए को समझने के लिए बीजेपी के पूरे चुनावी खर्च पर भी नजर डालना जरूरी है। चुनाव आयोग को दिए गए हिसाब के मुताबिक, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करीब 287 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें करीब 217 करोड़ रुपए पार्टी के प्रचार पर और करीब 70 करोड़ रुपए उम्मीदवारों से जुड़े खर्च में गए। खास बात यह है कि पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी का कुल खर्च करीब 529 करोड़ रुपए रहा। यानी इस पूरी रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल में खर्च हुआ।