सुप्रीम कोर्ट का आदेश शेयर कर महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल, ‘न्यायपालिका भी संविधान से ऊपर नहीं’, CEC की बेटी को क्यों मिली राहत?

Mahua Moitra Supreme Court Roster Row: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी शेयर करते हुए नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम से जुड़े मामले की सुनवाई और इसकी लिस्टिंग पर सवाल खड़े किए। मेधा रूपम मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ग्यानेश कुमार की बेटी हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट में कहा कि न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं है और न ही उसे सवालों से परे माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि नोएडा की छात्रा अकृति चौधरी की हिरासत से जुड़े मामले की याचिका जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने सूचीबद्ध हुई, जबकि मौजूदा रोस्टर को लेकर इस लिस्टिंग पर सवाल उठाए गए हैं।