डीएमके, भाजपा और एआइएडीएमके पर बरसे सीएम विजय, मदुरांतकम उपचुनाव में मांगा जनसमर्थन

विजय ने कहा कि एआइएडीएमके के कई कार्यकर्ता और पूर्व विधायकों ने डीएमके से कथित नजदीकी के कारण निराश होकर अपने पद छोड़े हैं। उन्होंने एमजीआर और जयललिता की विरासत का हवाला देते हुए कहा कि डीएमके आज भी उनके राजनीतिक विचारों की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। उन्होंने विश्वास जताया कि उपचुनाव में जनता टीवीके को समर्थन देकर राज्य की राजनीति में नया संदेश देगी। इससे पहले मदुरांतकम में सीएम विजय का गर्मजोशी से स्वागत हुआ।