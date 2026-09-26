गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था भारत, फिर मनमोहन सिंह ने उठाए थे बड़े कदम

बता दें मनमोहन सिंह लंबे समय से आर्थिक नीति से जुड़े रहे थे। उन्होंने 1971 में सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम शुरू किया। इसके बाद वे मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय में सचिव जैसे पदों पर रहे। इसके बाद वे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने। 1991 में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। उस समय भारत भुगतान संतुलन के गंभीर संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा की कमी बड़ी चुनौती थी। ऐसे में संकट से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। रुपये का अवमूल्यन किया गया। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव हुआ। आयात-निर्यात नीति में सुधार किए गए। विदेशी निवेश के लिए भी अर्थव्यवस्था को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई।