Jamui Girl Case: जमुई पीड़िता की फोटो शेयर करने पर FIR, सीएमओ के स्टेनोग्राफर समेत कई पर केस

Jamui Case: बिहार के जमुई में नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के मामले में पटना के सचिवालय थाने में FIR दर्ज की गई है। शिकायत पुलिस अवर निरीक्षक सुमित्रा कुमारी की ओर से दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पीड़िता और उसके परिवार की तस्वीर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक 'X' हैंडल से शेयर की गई थी। तस्वीर सामने आने के बाद पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री के 'X' हैंडल से शेयर की गई तस्वीर को बाद में हटा दिया गया था।