‘सीएम पर भी POCSO एक्ट लगाओ, नहीं तो कोर्ट में घसीटेंगे’, तेजस्वी यादव का बिहार पुलिस को अल्टीमेटम

चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और यह बात अब जनता के सामने साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि RJD ने बिहार के हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया है और यह तो बस शुरुआत है। तेजस्वी यादव ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली हुई और इस समस्या की जड़ केंद्र सरकार है।