मणिपुर में एक बार फिर लागू हुआ ‘अशांत क्षेत्र’ कानून, कई इलाकों को छोड़कर पूरे राज्य में रहेगा 6 महीने तक असर

AFSPA लागू होने के बाद सशस्त्र बलों को उस क्षेत्र में विशेष अधिकार, जैसे कि बिना वारंट गिरफ्तारी, तलाशी और कुछ स्थितियों में गोली चलाने का अधिकार मिलता है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से या पूरे क्षेत्र को नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता होती है, तो उसे 'अशांत या खतरनाक स्थिति' में माना जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल या केंद्र सरकार उसे 'अशांत क्षेत्र' (disturbed area) घोषित कर सकती है। यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए की जाती है।