SIR विवाद के बीच चंद्रबाबू नायडू का चुनाव आयोग को समर्थन, कहा- फैसले सामूहिक रूप से लिए गए



विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने आयोग के 26 सितंबर को जारी स्पष्टीकरण पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सामने आए आरोपों को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है। जयराम रमेश के मुताबिक, आयोग ने अपने प्रेस नोट में आरोपों को निराधार बताने के बजाय उनका बचाव करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बाद उठे सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने SIR की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग भी की।